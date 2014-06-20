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"НеЛюди" в Ранкових Курасанах)))хороші хлопці!)https://www.instagram.com/p/3QMrgspm63/
Новини в ефірі ТВі о 8:00, 9:00, 13:00, 16:00 та 19:00, а також цілодобово на сайті tvi.ua. Вдалого дня! 🔊https://www.instagram.com/p/30pTqlJmwR/
Телеканал ТВі бажає Вам вдалого завершення вихідних! До зустрічі в ефірі! 🔊https://www.instagram.com/p/3omfpYJm3c/
Передефірне селфі. Ведучий новин Віталій Півовар та гример Іра Муза 💄https://www.instagram.com/p/31N7IOJm27/
Валерій Харчишин сьогодні у гостях на ТВіhttps://www.instagram.com/p/3yRaRIpm4e/
У вечірніх новинах тиждень Віталія Півовара @viplus . За мить дивіться на ТВі. 🔊https://www.instagram.com/p/3rIhbdJm3l/