Назарбаєв планує законодавчо врегулювати в Казахстані носіння борід і чорного одягу Сьогодні Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв зустрівся з представниками Духовного управління мусульман Казахстану.
МЗС України очікує, що РФ повною мірою виконуватиме рішення Міжнародного Суду ООНЗаступник глави МЗС України Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook прокоментувала рішення Міжнародного Суду ООН в Гаазі.
На Закарпатті розпочалися масштабні навчання служб життєзабезпечення Сьогодні, 19 квітня, в Ужгороді пройшли перші навчання за участю служб життєзабезпечення у рамках комплексної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту й організації роботи з питань техногенної та пожежної безпеки
У Києві СБУ викрила типографію, яка друкувала бойовикам фальшиві документиКонтррозвідники вилучили велику кількість офіційних бланків для виготовлення атестатів та дипломів про вищу освіту за різними спеціальностями українського, російського та радянського зразків, свідоцтва про народження та шлюб, підроблених паспортів, водійських та службових посвідчень, печаток та кліше
На Херсонщині затримали браконьєрів з виловом на 2,4 млн грнОперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління та прикордонники під час огляду риболовецького судна звернули увагу, що можливо риба не підпадає під промисловий вилов
Заступника гендиректора аеропорту Львова затримано на хабарі в 40 тис. грнЗаступника гендиректора з питань експлуатації ДП “Міжнародний аеропорт Львів” імені Данила Галицького" затримано за вимагання та отримання неправомірної вигоди у сумі 40 тис. грн
В Одесі розпочались збори командирів підрозділів з конвоюванняНа базі військової частини 3014 розпочались збори з командирами підрозділів конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних, які прибули із міст Запоріжжя, Херсону, Миколаєва та Одеси
Північна Корея звинувачує США у створенні передумов для ядерної війниПосол Північної Кореї в ООН звинуватив Сполучені Штати в тому, що вони перетворили Корейський півострів у «найбільшу гарячу точку» в світі.
Трамп обіцяє реформувати податковий кодекс і розправитись із системою Obamacare до кінця рокуПрезидент Дональд Трамп більше не прагне завершити податкову реформу до серпня. Тепер він заявляє, що хоче ще раз спробувати анулювати та замінити систему страхування Obamacare.
«Політичний шлюб» коаліціантів: мир заради нових посадТВі з’ясував, через що ледь не розкололась фракція «Народний фронт» і не посипалась БПП, а також що допомогло зберегти (тимчасово!) політичний «шлюб» коаліціантів.