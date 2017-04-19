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Оболонський районний суд викликав Януковича на засідання на 4 травня
Оболонський районний суд викликав Януковича на засідання на 4 травня Відповідна повістка опублікована на сайті "Судова влада України"
Суспільство
Порошенко назвав рішення Міжнародного суду в Гаазі «багатообіцяючим»
Порошенко назвав рішення Міжнародного суду в Гаазі «багатообіцяючим» Президент України Петро Порошенко прокоментував рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі.
Полiтика
Назарбаєв планує законодавчо врегулювати в Казахстані носіння борід і чорного одягу
Назарбаєв планує законодавчо врегулювати в Казахстані носіння борід і чорного одягу Сьогодні Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв зустрівся з представниками Духовного управління мусульман Казахстану.
Свiт
Петро Порошенко запросив Терезу Мей відвідати Україну
Петро Порошенко запросив Терезу Мей відвідати Україну Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідав Велику Британію.
Полiтика
Італійським медикам заборонили робити селфі на робочому місці
Італійським медикам заборонили робити селфі на робочому місці Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що такі дії медперсоналу є образливими для пацієнтів.
Свiт
МЗС України очікує, що РФ повною мірою виконуватиме рішення Міжнародного Суду ООН
МЗС України очікує, що РФ повною мірою виконуватиме рішення Міжнародного Суду ООН Заступник глави МЗС України Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook прокоментувала рішення Міжнародного Суду ООН в Гаазі.
Полiтика

Регiони

На Закарпатті розпочалися масштабні навчання служб життєзабезпечення
На Закарпатті розпочалися масштабні навчання служб життєзабезпечення Сьогодні, 19 квітня, в Ужгороді пройшли перші навчання за участю служб життєзабезпечення у рамках комплексної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту й організації роботи з питань техногенної та пожежної безпеки
Захід
У Києві СБУ викрила типографію, яка друкувала бойовикам фальшиві документи
У Києві СБУ викрила типографію, яка друкувала бойовикам фальшиві документи Контррозвідники вилучили велику кількість офіційних бланків для виготовлення атестатів та дипломів про вищу освіту за різними спеціальностями українського, російського та радянського зразків, свідоцтва про народження та шлюб, підроблених паспортів, водійських та службових посвідчень, печаток та кліше
Київ
На Херсонщині затримали браконьєрів з виловом на 2,4 млн грн
На Херсонщині затримали браконьєрів з виловом на 2,4 млн грн Оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління та прикордонники під час огляду риболовецького судна звернули увагу, що можливо риба не підпадає під промисловий вилов
Південь
На Черкащині перекинулася цистерна з аміачною водою
На Черкащині перекинулася цистерна з аміачною водою На трасі “Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань” в районі села Станіславчик внаслідок ДТП перекинулася 10-тонна цистерна і стався розлив аміачної води
Центр
Заступника гендиректора аеропорту Львова затримано на хабарі в 40 тис. грн
Заступника гендиректора аеропорту Львова затримано на хабарі в 40 тис. грн Заступника гендиректора з питань експлуатації ДП “Міжнародний аеропорт Львів” імені Данила Галицького" затримано за вимагання та отримання неправомірної вигоди у сумі 40 тис. грн
Захід
В Дніпрі збирають комісію з надзвичайних ситуацій
В Дніпрі збирають комісію з надзвичайних ситуацій Влада міста звернеться до уряду за фінансовою підтримкою для ліквідації наслідків стихійного лиха
Центр
Реконструкцію порту в Одеській області планують завершити за 3 роки і 2 місяці
Реконструкцію порту в Одеській області планують завершити за 3 роки і 2 місяці Кабмін затвердив проект реконструкції порту в Одеській області на 4 млрд гривень
Південь
В Одесі розпочались збори командирів підрозділів з конвоювання
В Одесі розпочались збори командирів підрозділів з конвоювання На базі військової частини 3014 розпочались збори з командирами підрозділів конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних, які прибули із міст Запоріжжя, Херсону, Миколаєва та Одеси
Південь

IноЗМI

Ядерна угода з Іраном: адміністрація Трампа схвалює угоду, але зміст звіту поки невідомий
Ядерна угода з Іраном: адміністрація Трампа схвалює угоду, але зміст звіту поки невідомий Білий дім підтверджує дотримання Тегераном вимог ядерної угоди
Тепер черга Франції хвилюватися з приводу втручання Росії у вибори?
Тепер черга Франції хвилюватися з приводу втручання Росії у вибори? Шквали підроблених новинних повідомлень, а також комп'ютерних атак дали багатьом у Франції та у Вашингтоні стійке почуття дежавю.
Північна Корея звинувачує США у створенні передумов для ядерної війни
Північна Корея звинувачує США у створенні передумов для ядерної війни Посол Північної Кореї в ООН звинуватив Сполучені Штати в тому, що вони перетворили Корейський півострів у «найбільшу гарячу точку» в світі.
Спостерігач ЄС у Туреччині засуджує референдум як «ні чесний, ні вільний»
Спостерігач ЄС у Туреччині засуджує референдум як «ні чесний, ні вільний» Європейська делегація «глибоко стурбована», опозиція вимагає анулювати результат
Суспільство
Великобританія: Під час хімічної атаки в Сирії використовувався «зариноподібний» газ
Великобританія: Під час хімічної атаки в Сирії використовувався «зариноподібний» газ Британські вчені провели тести зі зразками, взятими у жертв недавньої хімічної атаки в Сирії.
Суспільство
Трамп обіцяє реформувати податковий кодекс і розправитись із системою Obamacare до кінця року
Трамп обіцяє реформувати податковий кодекс і розправитись із системою Obamacare до кінця року Президент Дональд Трамп більше не прагне завершити податкову реформу до серпня. Тепер він заявляє, що хоче ще раз спробувати анулювати та замінити систему страхування Obamacare.
Суспільство

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«Політичний шлюб» коаліціантів: мир заради нових посад
«Політичний шлюб» коаліціантів: мир заради нових посад ТВі з’ясував, через що ледь не розкололась фракція «Народний фронт» і не посипалась БПП, а також що допомогло зберегти (тимчасово!) політичний «шлюб» коаліціантів.
Військовий суд: навіщо генералам особливе правосуддя?
Військовий суд: навіщо генералам особливе правосуддя? Генерали хочуть собі особливе правосуддя
Скільки отримують дружини народних депутатів?
Скільки отримують дружини народних депутатів? Найбагатші та найбідніші дружини народних депутатів згідно з е-деклараціями.
Королі готівки-2016
Королі готівки-2016 У 10 депутатів 2 млрд грн під подушкою

 

Експерти: Гонтарєву звільнять до липня, а її наступником може стати «радикал» Ющенко або банкір Лавренчук
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Антикорупційний суд – зброя проти корупціонерів чи дорогий самообман?
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З’явився віртуальний тур дерев’яними церквами Карпат З'явився віртуальний тур унікальними дерев'яними церквами Карпатського регіону
Прикарпатський «музей-яйце» – єдиний у світі
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У столиці покажуть крижані яйця та авторські писанки У розпал весни посеред Києва облаштують резиденцію зими, тунель бажань і лабіринт з олівців.
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Прикарпатський «музей-яйце» – єдиний у світі Розташована «будівля-яйце» в місті Коломиї
Подорожуємо дешево: куди можна полетіти за 100 євро
Подорожуємо дешево: куди можна полетіти за 100 євро Що пропонують українцям лоукости і які є альтернативні варіанти для бюджетних мандрівників
В Ужгороді вже готуються до «Сакура Фесту»
В Ужгороді вже готуються до «Сакура Фесту» Орієнтовні дати проведення фестивалю – 20 квітня – 8 травня, де відбудеться безліч заходів – як традиційних, так і зовсім нових.
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Що кладуть до Великоднього кошика: українські традиції
Що кладуть до Великоднього кошика: українські традиції Традиції та звичаї, освячені часом та прийняті церквою.
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Три секрети довготривалої пам'яті Річ лише в тому, що потрібно правильним чином повторювати завчене. Мнемоніст Єгор Дубровін розповідає про спосіб, який спрацьовує безвідмовно.
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Великодень політиків
Великодень політиків Як політики провели Великдень?
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Дівчата у Верховній Раді ще навчать британських леді, як вдягатися "Жіночність" у парламенті
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Названі найбідніші дружини українських нардепів Близько 10 народних депутатів вказали, що їхні дружини за минулий рік взагалі не мали жодних доходів

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