Контррозвідники вилучили велику кількість офіційних бланків для виготовлення атестатів та дипломів про вищу освіту за різними спеціальностями українського, російського та радянського зразків, свідоцтва про народження та шлюб, підроблених паспортів, водійських та службових посвідчень, печаток та кліше

Київ 19 квітня 2017 18:42